Brozovic, il Mondiale per riprendere il ritmo: da gennaio titolare nell’Inter

Marcelo Brozovic parteciperà ai Mondiali in Qatar con la sua Croazia. La competizione iridata sarà un ottimo modo per il croato di riprendere il ritmo partita. L’obiettivo è tornare a gennaio nell’Inter con l’intento di riprendersi il posto da titolare in cabina di regia

RIPRESA – Quello che sta per cominciare sarà un Mondiale molto importante per Marcelo Brozovic. Il croato ha recuperato da poco dall’infortunio al polpaccio, disputando anche qualche minuto con l’Inter. Il 77 nerazzurro è alla terza partecipazione a un Mondiale, dopo che nell’ultimo aveva quasi accarezzato la Coppa, salvo doversi arrendere alla Francia, detentrice attuale del titolo. Brozovic potrà sfruttare il Mondiale per riprendere il ritmo, dato che l’ultima partita da titolare del croato risale al 18 settembre, nella sfida di campionato contro l’Udinese.

OBIETTIVI – Gli obiettivi del croato per questo mondiale sono 2: il primo è cercare di alzare la Coppa, dopo esserci andato vicinissimo l’ultima volta. Il secondo è quello di ritrovare il ritmo partita con la Nazionale e farsi trovare pronto il 4 gennaio in occasione di Inter-Napoli, partita nella quale Brozovic vuole partire dal 1′, riprendendosi il posto da titolare che da sempre gli è appartenuto in cabina di regia. Calhanoglu ha sostituito egregiamente il croato, che rimane però un top nel ruolo.