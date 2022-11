Caressa: «Dumfries meglio al secondo anno Inter, è un intercity! Zanetti…»

Caressa si è concentrato sui terzini. Citati per l’Inter Dumfries e l’ex capitano Zanetti. L’olandese è stato paragonato ad un treno intercity

QUESTIONE DI TRENI − Fabio Caressa in una delle sue rubriche sul proprio canale YouTube ha paragonato alcuni terzini a dei treni in particolare. La sua Dumfries e Zanetti: «Denzel Dumfries lo sto vedendo, in questa sua seconda parte in Italia, meglio. Era sicuramente un’alta velocità quando giocava in Olanda, ora gioca più avanzato ed è un intercity al momento. Cioè dà delle garanzie, però ancora non lo vedo proprio sfrecciare come forse potremmo. Sta concludendo il suo periodo di adattamento. Javier Zanetti l’alta velocità per eccellenza, le sue sgroppate sono diventate leggenda nell’Inter».