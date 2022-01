Bologna-Inter per ora da giocare e Inter-Venezia ancora in dubbio: AAA date cercasi!

Bologna-Inter non è mai iniziata ma non è ancora finita. E Inter-Venezia rischia di raddoppiare i problemi nerazzurri a livello di calendario. Sale l’attesa per le notizie in arrivo da Venezia, poi toccherà al Giudice Sportivo fare chiarezza in maniera definitiva su(l) Bologna

BOLOGNA-INTER – Il Giudice Sportivo Dott. Gerardo Mastrandrea si è pronunciato su Bologna-Inter (vedi comunicato ufficiale). E l’epilogo è esattamente quello ipotizzato la settimana scorsa: niente 0-3 a tavolino, la partita si deve rigiocare… in attesa della pronuncia sul ricorso dell’Inter (vedi focus). In pratica, la partita davanti al Giudice Sportivo non è ancora finita. E in attesa di capire cosa ne sarà di Bologna-Inter, tocca concentrarsi sulla prossima partita in calendario. Ed è proprio il “calendario” il principale pensiero e problema nerazzurro in questo momento storico.

INTER-VENEZIA – Al momento Inter-Venezia è ancora in dubbio causa focolaio COVID-19 in casa arancioneverde. E nonostante le intenzioni del Venezia di giocarla, la conferma arriverà solo intorno alle 14:00 di domani (sabato 22 gennaio, ndr). Cioè a quattro ore dal fischio d’inizio. L’ultimo giro di tamponi sarà decisivo. Ipotizzando di dover recuperare già Bologna-Inter, un altro rinvio da calendarizzare nuovamente sarebbe un bel problema per l’Inter. Il doppio impegno in Champions League contro il Liverpool e la sfida secca contro la Roma in Coppa Italia tolgono tre date utili per recuperare le partite di Serie A rinviate. E con la speranza che l’Inter abbia altri turni infrasettimanali da inserire nel suo calendario (al di là del sogno Champions League, il format della Coppa Italia prevede le semifinali andata e ritorno…), la situazione potrebbe anche peggiorare nelle prossime settimane. AAA date cercasi…