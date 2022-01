Bologna-Inter si gioca davanti al Giudice Sportivo con una strategia subdola?

Bologna-Inter ancora non ha un risultato omologato né una data per il recupero. La decisione sulla partita di Serie A “dimenticata” dal Giudice Sportivo verrà presa nei prossimi giorni e, al di là delle strategie societarie legate al ricorso, sono aperti tutti gli scenari

CASO NEL CASO – Il Giudice Sportivo Dott. Gerardo Mastrandrea non si è ancora pronunciato sulla partita Bologna-Inter, che – addirittura – è stata completamente ignorata nell’ultima nota ufficiale (vedi comunicato). Una decisione dettata dalla scelta strategica del Bologna di non fare ricorso dopo l’errore della distinta consegnata. Il Bologna, infatti, è già stato graziato dal Giudice Sportivo, che nella prima occasione ha optato per il “congelamento” della partita. Lo status di partita “sub iudice” finora ha permesso di evitare lo 0-3 a tavolino in favore dell’Inter, presentatasi regolarmente presso lo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. Diverso sarebbe lo 0-3 per il “caso distinta” (vedi focus). Il caso si infittisce di dettagli misteriosi da chiarire.

Che ne sarà della decisione su Bologna-Inter?

A distanza di ore ci si chiede il perché dell’assenza di Bologna-Inter dalle decisioni preannunciate dal Giudice Sportivo. Probabilmente il Bologna, sapendo che avrebbe perso l’eventuale ricorso per l’errore della distinta, ha evitato di mettersi in una posizione sfavorevole. Come a dire: se fai ricorso su qualcosa per cui hai sicuramente torto, mi costringi a sentenziare lo 0-3 a tavolino previsto dal regolamento. Un modo come un altro per prendere tempo e, soprattutto, lasciare il focus sul “rinvio” per i casireso necessario per la decisione della ASL. Possibile, dunque, che il Giudice Sportivo possa prendere la sua decisione senza tenere conto del caso distinta. Di conseguenza, facile prevedere la richiesta di giocare Bologna-Inter in un’altra data. Ma a quel punto l’eventuale ricorso toccherebbe all’Inter, che potrebbe decidere di far valere le sue ragioni per richiedere lo 0-3 a tavolino per motivazioni che non riguardano il COVID-19 ma la distinta. O succederà esattamente il contrario? In ogni caso, una strategia subdola da parte delle due società. In attesa che il Giudice Sportivo si pronunci…