Inter-Venezia, bagarre Lautaro Martinez-Sanchez: Inzaghi valuta l’exit poll

Inter-Venezia sarà domani in programma a San Siro a partire dalle 18.00. Quasi tutto confermato per Simone Inzaghi eccetto il partner offensivo al fianco di Dzeko. Bagarre Lautaro Martinez-Sanchez

ULTIME − Inter-Venezia manca sempre meno. A meno di clamorosi scenari, la gara di San Siro sarà disputata nonostante l’iniziale timore Covid-19 nei lagunari. Inzaghi dovrebbe rimettere in scena dal primo minuto tutta la formazione titolare. L’unico dubbio, come riporta Sport Mediaset, è il ballottaggio in attacco tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Al momento, il Toro è in vantaggio sul centravanti cileno per fare da partner a Edin Dzeko. El Nino Maravilla ha giocato tra Atalanta ed Empoli ben 185 minuti complessivi.