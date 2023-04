Benfica-Inter, attacco da costruire: una coppia scala le candidature

Domani si gioca Benfica-Inter (ore 21.00), andata dei quarti di finale di Champions League. Per Inzaghi forti dubbi sulla coppia che formerà l’attacco dei nerazzurri.

ALL’ARREMBAGGIO – Benfica-Inter arriva nel momento peggiore dell’attacco nerazzurro. Che dall’ultima partita di Champions League (ritorno degli ottavi con il Porto, il 14 marzo) ha segnato la bellezza di 2 gol. Ossia il rigore di Romelu Lukaku contro la Juventus (in Coppa Italia) e il mancino di Robin Gosens contro la Salernitana. Ma domani l’astinenza offensiva sarà assolutamente da evitare. Più gol riuscirà a segnare l’Inter (subendone il meno possibile) e più elevate saranno le chances di approdare in semifinale. Simone Inzaghi dovrà quindi scegliere con cura la coppia di attaccanti.

RITORNO ALLE ORIGINI – Guardando ai freddi numeri, non dovrebbero esserci dubbi per Inzaghi. La coppia titolare in attacco in Benfica-Inter dovrà essere quella prevista da inizio anno. Ossia quella composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il belga è il grande protagonista delle ultime settimane, in positivo (2 gol contro Spezia e Juventus) e in negativo (troppi errori contro Fiorentina e Salernitana). Dall’altro lato, il Toro non segna da Inter-Lecce del 5 marzo, ma è comunque il miglior attaccante stagionale con 17 gol totali. Di cui 9 messi a segno nel 2023, nonostante l’astinenza dell’ultimo mese. Contro il Benfica sono gli attaccanti in grado di offrire più garanzie, non è quindi lecito attendersi particolari sorprese.