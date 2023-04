Lukaku, segnali positivi ma servono i gol! In Champions League numeri confortanti

Romelu Lukaku è in un momento complicato della sua stagione. Le prestazioni sono in netto miglioramento ma i gol latitano. I numeri del belga in Champions League però sono confortanti

SEGNALI – Romelu Lukaku sta attraversando un periodo complicato della sua stagione. Le prestazioni del belga sono in netta crescita ma a preoccupare è il digiuno di gol in campionato (l’ultima rete su azione risale addirittura alla prima giornata) e le clamorose occasioni sbagliate con Fiorentina e Salernitana. Un biglietto da visita non confortante alla vigilia della sfida fra Benfica ed Inter. In Champions League però, paradossalmente, i numeri dell’attaccante belga, se rapportati a presenze e minutaggio, sono confortanti: nelle tre partite giocate in stagione sono arrivati 2 gol di cui uno pesantissimo contro il Porto che è valso il passaggio del turno.

OCCASIONE – La sfida contro il Benfica di domani sera, in cui presumibilmente il belga partirà dalla panchina, può essere l’occasione per rimpolpare i suoi numeri stagionali, oltre che dare un segnale importante e definitivo di ripresa. La riconferma del belga nella prossima stagione passa, inevitabilmente, da un finale di stagione in crescendo.