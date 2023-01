Bastoni, col Sassuolo assist e segnali positivi! Pronto per Inter-Napoli

Bastoni ha sfoderato un ottima prestazione in Sassuolo-Inter, ultima amichevole prima della ripartenza. Il difensore ha fornito l’assist per il gol vittoria di Dzeko ed è pronto per il big match con Napoli

PRONTO – Alessandro Bastoni ha concluso il ciclo di amichevoli dell’Inter nel migliore dei modi. Il difensore nerazzurro era stato uno dei più positivi già dalla primo test contro lo Gzira United ed ha confermato le ottime sensazioni anche contro il Sassuolo il 29 dicembre. Per il numero 95 dell’Inter altra prestazione solida in fase difensiva, e diversi spunti offensivi: da uno di questi è arrivato anche l’assist per il definitivo 0-1 firmato Dzeko. Bastoni, che ad inizio stagione è un po’ mancato per costanza di rendimento, sembra arrivare alla ripartenza del campionato nel migliore dei modi. La rincorsa dell’Inter al Napoli di Spalletti passa, inevitabilmente, dal big-match del 4 gennaio: Bastoni dovrà confermare le ottime condizioni e fornire una prestazione di alto livello sia in fase propositiva che in fase difensiva.