Lautaro Martinez, all’Inter un 2022 da leader! Nuova consapevolezza

Lautaro Martinez ha vissuto un 2022 di alto livello. L’argentino si è confermato uno dei leader dell’Inter, vincendo due trofei e trascinando la squadra con grandi prestazioni.

LEADER – Il 2022 di Lautaro Martinez si può definire, senza alcun dubbio, di alto livello. Il “Toro” ha vinto due trofei con l’Inter, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e si è distinto come uno dei leader della squadra sia dentro che fuori dal campo. Anche con l’Argentina non sono mancate le soddisfazioni: prima il trionfo sull’Italia a Wembley, poi il successo nel Mondiale in Qatar. Un anno magico, intervallato da qualche momento sportivamente complicato, come il lungo digiuno nella parte centrale dello scorso campionato che, di fatto, ha inciso in negativo per la squadra di Inzaghi. Adesso, nel 2023, l’attaccante è chiamato ad un ulteriore step di crescita: l’Inter ha bisogno del miglior Lautaro Martinez per continuare a lottare ad alto livello e su tutti i fronti.

CRESCITA – Lautaro Martinez dovrà dimostrare tutto il suo valore nella seconda parte di stagione. L’Inter è chiamata ad una difficile rimonta in campionato ed ha altre tre competizioni da onorare e da disputare al meglio: Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Con Lukaku in ripresa, una certezza come Dzeko, ed un “Toro” carico dopo il Mondiale vinto, nulla è impossibile.