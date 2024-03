Audero, titolarità rinviata con l’Empoli. Chi nel futuro dell’Inter?

Emil Audero non giocherà nemmeno domani contro l’Empoli. Il secondo di Yann Sommer non avrà una chance dopo le notizie rassicuranti sullo svizzero. Il futuro è in bilico.

INCERTEZZE – Emil Audero non sarà il portiere titolare dell’Inter nella partita contro l’Empoli. Yann Sommer ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata durante la prima amichevole della scorsa settimana della Svizzera. Si è allenato con i compagni e Simone Inzaghi è convinto della scelta. L’italiano, venuto in prestito dalla Sampdoria, non avrà un’occasione per conquistarsi il futuro in nerazzurro. La permanenza o meno è ancora un punto di domanda, però le mosse sul mercato fanno capire una cosa.

MERCATO – Bento dal Brasile, Michele Di Gregorio dal Monza, Filip Stankovic di rientro dal prestito con la Sampdoria dopo una stagione da assoluto protagonista e titolare in Serie B. Sono queste le tre vie che possono essere intraprese dalla dirigenza, che segue un discorso anche relativo alla programmazione del periodo post-Sommer. La società vorrebbe prendere un portiere disposto a fare il medesimo percorso di André Onana lo scorso anno: inizio da secondo e ingresso progressivo nel gruppo. Tutto questo allontana Audero, che comunque in questa stagione ha collezionato ben 3 presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia.