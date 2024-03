Inter-Empoli, Sommer non ce la fa? Novità importante tra i pali

Inter-Empoli porterà una novità importante tra i pali, considerate le condizioni non ancora ottimali del numero uno nerazzurro Yann Sommer. Di seguito la notizia riportata da Fabrizio Biasin.

NOVITÀ TRA I PALI – Yann Sommer si è infortunato alla caviglia durante una sfida amichevole della Svizzera, tornando in anticipo a disposizione dell’Inter per recuperare quanto prima del problema. Contrariamente da quanto detto nelle ultime ore, il numero uno nerazzurro non è riuscito ancora a recuperare e per questo motivo non sarà rischiato per la sfida in casa contro l’Empoli lunedì 1 aprile. A riportare la notizia è il collega Fabrizio Biasin, che aggiorna riguardo le condizioni del portiere titolare della Svizzera. Al suo posto, giocherà Emil Audero.