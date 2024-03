Inter Primavera, è grande crisi! I numeri dell’ultimo periodo di Chivu

L’Inter Primavera vive un periodo profondamente nero. Cristian Chivu non riesce a risolvere i problemi della sua squadra, la Roma può arrivare ad un punto di distanza.

PERIODO NO – Solo quattro punti nelle ultime cinque partite. L’Inter Primavera non riesce proprio a raggiungere la vittoria in questo periodo. Cristian Chivu si è praticamente mangiato il vantaggio che aveva dalla Roma e dalle rivali in classifica. Dal pareggio con il Milan del 24 febbraio sono arrivati due 1-1 con Genoa e Roma, il 2-2 con la Juventus e l’ultima sconfitta di ieri con il Lecce per 1-0. La partita del weekend pasquale è stata il picco più basso toccato dalla squadra nerazzurra. Rares Burnete ha segnato su calcio di rigore e deciso una gara in cui tutto sembrava apparecchiato per il successo dell’Inter. Dopo 13 minuti il rigore, sbagliato, di Aleksandar Stankovic, dopo 37 anche l’espulsione di Till Winkelmann. Nonostante tutto questo Chivu è riuscito a sbagliare tutto, facendo cambi scellerati. Matteo Spinacce è entrato al 46′ ed è stato tra i peggiori, Matteo Cocchi ha sostituito Matteo Motta e ha regalato l’occasione dal dischetto prima di essere in più cacciato con due ammonizioni in un minuto. Domani la Roma affronta il Verona, il rischio di perdere il primo posto è sempre più concreto.