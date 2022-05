Attorno a de Vrij è arrivato il silenzio, ma il futuro dell’olandese è nebuloso

In casa Inter resta latente la situazione di Stefan de Vrij. L’olandese è a un anno dalla scadenza del contratto e il suo futuro è ingarbugliato.

SILENZIO ASSORDANTE – In casa Inter ci si è dimenticati di de Vrij. Non letteralmente, ma il silenzio attorno a lui è un fatto. L’attualità preme su altro, che siano acquisti o cessioni. La situazione dell’olandese è ancora lì. Latente da circa un anno. Il suo contratto è in scadenza nel 2023. Ed è davvero difficile dire cosa sarà del futuro del difensore.

SCADENZA 2023 – La scadenza di contratto del numero sei è cosa nota. Da un anno si sente che la sua volontà è di arrivare a scadenza. Per un’idea di Raiola, ai tempi, di capitalizzare al massimo il trasferimento a zero. Le voci su Bremer sembrano in qualche modo confermare questo progetto di separazione. O almeno dare l’idea che l’Inter stia pensando a un futuro, anche immediato, senza di lui. Cosa farà de Vrij il prossimo anno?

FUTURO COMPLESSO – L’olandese ha vissuto una stagione difficile. La sua peggiore in maglia Inter. Forse di tutta la sua esperienza in Italia. Anche questo entra nel discorso. Questo calo, a un passo dal crollo, non era preventivato. Né da lui né dall’Inter. E complica ulteriormente il suo futuro. De Vrij è un titolare e un leader dell’Inter. Ma in questo 2021-2022 potrebbe aver perso posizioni. Non è lesa maestà aspettarsi un suo inizio in panchina se davvero arrivasse Bremer. A quel punto come trattare il rinnovo? Da un’aspettativa di aumento si dovrebbe passare a un ruolo diverso. E che prospettive avrebbe sul mercato a trent’anni compiuti? Una situazione che sembrava semplice e invece si è ingarbugliata in una sola stagione.