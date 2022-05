Gnonto: «Inter indimenticabile ma non rimpiango la mia decisione! I motivi…»

Gnonto si racconta, ripercorrendo la sua carriera iniziata nel Settore Giovanile dell’Inter. L’ex attaccante nerazzurro, oggi in forza allo Zurigo, con cui si è appena laureato campione di Svizzera, spiega il motivo del suo addio all’Italia e apre a un ritorno ma non subito. Di seguito un estratto dell’intervista realizzata dal portale CalcioMercato.com

GLI OTTO ANNI NERAZZURRI – L’avventura di Wilfried “Willy” Gnonto – appena convocato dalla Nazionale Italiana A (vedi lista) – all’Inter inizia nel lontano 2012, a poco più di 8 anni: «Mi sono innamorato del pallone guardando dei ragazzi giocare nel campetto sotto casa. Pian piano ho cominciato nella squadra del paese e dopo un paio d’anni sono andato in una scuola calcio Inter a Suno, a due passi da Novara. Poi l’Inter mi ha chiesto di fare dei provini a Milano. Un giorno, dopo aver fatto tardi all’allenamento, alcuni dirigenti si sono avvicinati con un pezzo di carta e hanno detto a mia madre: “Signora, vogliamo prendere Willy”. Mia madre era più emozionata di me. Lascio immaginare la sua sua reazione e il nostro grande abbraccio. Ho vissuto una fase indimenticabile in nerazzurro, con lo staff e i miei compagni di squadra. Sebastiano Esposito, Samuele Mulattieri, Martin Satriano, Gaetano Oristanio, Filip Stankovic. Era una squadra molto forte! Mi hanno subito fatto sentire parte del gruppo nonostante fossi il più piccolo. Ora parliamo poco, ma auguro loro il meglio». Questo il ricordo nerazzurro di Gnonto.

Gnonto dall’Inter allo Zurigo

DALL’ITALIA ALLA SVIZZERA – Gnonto spiega al collega Michele Antonelli, autore dell’intervista per il portale CalcioMercato.com, perché nel 2020, a 16 anni, ha scelto di non firmare il suo primo vero contratto con l’Inter, lasciando Milano e l’Italia a parametro zero: «Dagli 8 ai 16 anni ho imparato a conoscere il mondo nerazzurro e le tante persone che lo rendono speciale. Non è stato semplice, ma non ho mai rimpianto la mia decisione. Penso che a quell’età sia importante giocare per crescere. E Zurigo mi sta dando un’opportunità. È bello stare con i grandi e sapere che può esserci subito la fiducia di allenatori e società. Non nascondo che un giorno mi piacerebbe tornare [in Italia, ndr], ma ora sono concentrato su quest’esperienza. A Zurigo mi trovo bene e ho un bel rapporto con i compagni. […] In Italia il calcio è tutto. In Svizzera ci sono meno pressioni, motivo per cui mi aspettavo un livello più basso. Mi sono però reso conto che c’è qualità. Con tanti giovani interessanti che hanno il tempo di sbagliare e crescere, senza la fretta di vincere a ogni costo. C’è poi meno attenzione alla tattica: le squadre si aprono molto e si vedono tanti gol!». Così Gnonto sulla possibilità di un suo ritorno in Italia.

Fonte: CalcioMercato.com – Michele Antonelli