Lukaku, pressing all’Inter per il ritorno! Spiragli minimi: lo scenario – TS

Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter. L’attaccante, spiega l’edizione odierna di Tuttosport, è in pressing sui nerazzurri per tornare a Milano. Operazione, però, difficilissima

PRESSING – Romelu Lukaku ha voglia di Italia, ha voglia di Inter. Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’attaccante belga è in pressing sul club nerazzurro per il ritorno a Milano: il calciatore avrebbe chiesto, ed ottenuto, un incontro fra un suo rappresentante ed il club nerazzurro. L’operazione, però, resta difficilissima: il belga, in caso di ritorno in Italia, non beneficerebbe più del decreto crescita, il che, spiega il quotidiano, anche in caso di arrivo in prestito, renderebbe impossibile per l’Inter arrivare ai 15 milioni che il belga guadagna, attualmente, al Chelsea.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino