Bremer, sì all’Inter! A giorni incontro col Torino per chiudere – TS

Geison Bremer sarà uno dei protagonisti del mercato. Il difensore del Torino, secondo Tuttosport, vuole l’Inter che a giorni tratterà il club granata

ASSENSO – Geison Bremer ha detto sì all’Inter. Proprio il club nerazzurro, secondo Tuttosport, sarebbe in pole per il difensore. La dirigenza nerazzurra, a giorni, dovrà sedersi ad un tavolo con il Torino: l’obiettivo è chiudere la trattativa e regalare un altro difensore di livello ad Inzaghi. Il reparto difensivo, infatti, verrà svecchiato in vista della prossima stagione e, l’arrivo di Bremer, classe 97, con la partenza di elementi come Ranocchia, sono mosse da leggere in tal senso.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino