Arnautovic, serve di più! Prova incolore in Inter-Real Sociedad

Arnautovic è sceso in campo al 65′ di Inter-Real Sociedad. L’attaccante, in gol nell’ultima di Champions League col Benfica, non ha però lasciato il segno

INCOLORE – Dopo la prova convincente contro il Benfica, Marko Arnautovic non è riuscito a ripetersi. Sceso in campo al 55′ al posto di Thuram (il migliore dell’Inter sin lì) l’austriaco non è riuscito ad incidere come aveva fatto nel match del ‘Da Luz”. Pochissimi palloni toccati (9) e nessun acuto degno di nota: una prestazione anonima, figlia anche dell’atteggiamento della Real Sociedad, più attenta a tenere il pallone che ad accelerare la manovra. Un leggero passo indietro, figlio delle circostanze, che però può sollevare dubbi sull’austriaco.

FUORI DAL MATCH – Il ruolo di Arnautovic (così come quello di Sanchez) nell’Inter di Inzaghi è ben definito: è una delle alternative al duo titolare d’attacco formato da Lautaro Martinez e Thuram. L’ex Bologna deve provare a dare energia ogni qual volta è chiamato in causa. Deve diventare, progressivamente, l’uomo su cui fare affidamento nei momenti difficili o in quelli in cui i due titolari hanno bisogno di tirare il fiato. Ad oggi, Arnautovic, ci è riuscito solo al “Da Luz”. Serve molto di più per essere protagonista in un Inter che vuole andare avanti in ogni competizione.