Arnautovic insofferente, fiducia smarrita! Una sola ‘cura’ possibile

Arnautovic è sceso in campo dal 1′ in Inter-Lecce confezionando un assist di pura classe per il 2-0 siglato da Barella. L’austriaco è alla ricerca del gol e della miglior forma, come conferma il suo atteggiamento in campo: l’ex Bologna è insofferente e quel lungo abbraccio dei compagni la dice lunga

FIDUCIA SMARRITA – Marko Arnautovic sta cercando di sfruttare al meglio le sue chance adesso che Lautaro Martinez è costretto a stare fuori per l’infortunio subito in Coppa Italia. L’austriaco contro il Lecce non ha brillato, sbagliando alcune occasioni piuttosto importanti ma nello stesso tempo ha tirato fuori dal cilindro un colpo da maestro per il gol del 2-0 di Nicolò Barella. Una serata dolceamara per l’attaccante che tutto sommato restituisce un po’ di quella fiducia che al momento sembra smarrita.

Arnautovic, insofferenza e impazienza: la fiducia di Inzaghi e della squadra può aiutarlo a ritrovare la fiducia

Il lungo abbraccio della squadra dopo il meraviglioso assist di tacco per Barella dice forse molto di più di quanto non potrebbero fare le parole. Arnautovic, dopo l’infortunio pesante subito con l’Empoli, è ancora alla ricerca della miglior condizione e si vede. Sotto porta è ancora poco lucido e soprattutto il linguaggio del corpo denota una certa impazienza. L’ex Bologna vuole dimostrare di meritare la maglia dell’Inter, di essere all’altezza dei suoi compagni di reparto e soprattutto cerca disperatamente un gol che farebbe schizzare l’autostima ai massimi livelli. In Inter-Lecce è arrivato un assist ed è già un buon passo, con la fiducia di Simone Inzaghi e dei compagni certamente la rete non tarderà ad arrivare.