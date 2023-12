Bisseck buona la prima, Barella fa 50: ecco la classifica marcatori Inter

Bisseck e Barella sono gli autori delle ultime reti dell’Inter prima di Natale. E si tratta di reti, per motivi diversi, importanti. Il primo in assoluto per il tedesco, il cinquantesimo stagionale della squadra per l’italiano. A seguire la classifica marcatori aggiornata dell’Inter di Inzaghi

CLASSIFICA MARCATORI INTER – Il gol di Nicolò Barella è il cinquantesimo della stagione nerazzurra. L’Inter di Simone Inzaghi continua a migliorare la sua media-gol, che è di poco superiore alle due reti a partita. Nello specifico, 50 reti in ventiquattro partite stagionali tra Serie A (41), Champions League (8) e Coppa Italia (1). Alla carrellata di reti partecipa anche Yann Bisseck, autore della sua prima rete in maglia Inter contro il Lecce. Bisseck è il tredicesimo marcatore stagionale dell’Inter di Inzaghi che, quindi, è in grado di mandare in rete addirittura già più di metà squadra di movimento. Barella, invece, si stacca dal folto gruppo con marcatura singola, nella quale entra proprio Bisseck. Solo l’infortunio, dopo il rigore sbagliato contro il Bologna in Coppa Italia, frena la vena realizzativa del capitano Lautaro Martinez, che resta il capocannoniere indiscusso della squadra nerazzurra. Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo i bei gol di Bisseck e Barella in Inter-Lecce (2-0) di Serie A.

Classifica marcatori stagionale Inter 2023/24

1. LAUTARO MARTINEZ – 17 Gol

2. Hakan CALHANOGLU e Marcus THURAM – 8 Gol

4. Federico DIMARCO – 3 Gol

5. Denzel DUMFRIES, Davide FRATTESI, Henrikh MKHITARYAN, Alexis SANCHEZ e Nicolò BARELLA – 2 Gol

10. Francesco ACERBI, Marko ARNAUTOVIC, CARLOS AUGUSTO e Yann BISSECK – 1 Gol