Sabatini: «Arnautovic miglior punta di riserva in Serie A! Taremi? No»

Arriva una difesa da parte di Sabatini nei confronti di Arnautovic, ieri autore di un assist per il 2-0 di Barella in Inter-Lecce. Il giornalista sostiene che sia meglio di molte altre alternative.

ALTRO CHE CRITICHE – Sandro Sabatini valuta, nel corso di Pressing Serie A su Italia 1, cosa serva per il mercato: «Tajon Buchanan è forte e se l’Inter lo prende fa un grandissimo acquisto. Ma non sottovalutate Marko Arnautovic: Alexis Sanchez è un discorso diverso, ma Arnautovic è la terza punta più forte che c’è in circolazione. È il miglior attaccante di riserva che c’è in Serie A, secondo me: Mehdi Taremi non è meglio di lui. Poi se Lautaro Martinez sta fuori sei mesi non c’è uno che possa sostituirlo, ma nemmeno stando fuori un mese e mezzo».