Acerbi vs. de Vrij: i centrali dell’Inter a confronto con infografica FD

Acerbi e de Vrij sono alternativi al centro della difesa dell’Inter di Inzaghi… fino a un certo punto. I due difensori giocheranno sempre più spesso insieme. Analizziamo il confronto Acerbi-de Vrij anche grazie alla dettagliata infografica firmata FootData™ x Inter-News.it

CENTRALI A CONFRONTO – L’emergenza in difesa in vista di Juventus-Inter preoccupa fino a un certo punto. L’Inter di Simone Inzaghi in questo periodo può contare su due centrali che si stanno confermando su altissimi livelli. Anzi, il classe ’88 italiano Francesco Acerbi è una grande conferma. Invece, il classe ’92 olandese Stefan de Vrij è una piacevole riscoperta. I due difensori nerazzurri sono alternativi al centro della linea a tre ma possono anche giocare insieme. Più volte Inzaghi ha schierato de Vrij titolare senza rinunciare ad Acerbi, utilizzato da braccetto sinistro per far rifiatare Alessandro Bastoni (ora indisponbile per infortunio, ndr). Proprio lo stop di Bastoni, unito a quello di Benjamin Pavard, cambia le carte in tavola per Inzaghi, che pensava di poter utilizzare de Vrij anche da braccetto destro all’occorrenza. Invece, senza Bastoni né Pavard, l’Inter di Inzaghi ripartirà dalla certezza de Vrij centrale con Acerbi alla sua sinistra contro la Juventus a Torino. Ma come si stanno comportando i due difensori in questa prima parte di stagione? Confrontiamo alcuni dati statistici dei centrali difensivi nerazzurri Acerbi e de Vrij in Serie A attraverso l’infografica di FootData™ in collaborazione esclusiva con Inter-News.it sul tema Inter.

Fonte: FootData™