Ramadani, l’ex tecnico: «Inter? Può giocarci! Interesse giustificato»

Ramadani in una recente intervista ai media albanesi ha rivelato l’interesse dell’Inter nei suoi confronti. A parlarne anche il suo ex tecnico al Ferizaj, Abazi.

PRONTO − L’ex tecnico di Ramadani, Arsim Abazi, non ha dubbi sul centrocampista: «Questo suo percorso giustifica l’interesse di un grande club come l’Inter. Credo proprio che possa giocare senza problemi anche in una squadra così, perché non ha paura di nessuno. Come dicevo poi, è un gran lavoratore e per questo penso e sono sicurissimo che Ylber Ramadani sia oggi stesso pronto a dire la sua in un top club europeo».