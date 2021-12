Vlahovic decisivo: Bologna KO, Fiorentina supera Roma e va a +3 sulla Juventus

Vlahovic è sempre più determinante per la Fiorentina, che continua la sua cavalcata ai piani alti della classifica. La sconfitta casalinga non è un dramma per il Bologna, che al momento in Serie A può ancora vantare gli stessi punti della Juventus

SORPASSO V(IO)LAHOVIC – A Bologna lo scontro diretto sorride agli ospiti. Al 33′ Youssef Maleh apre le marcature per la Fiorentina, che viene raggiunta al 42′ dal pareggio di Musa Barrow. Nella ripresa l’ex nerazzurro Cristiano Biraghi riporta la Viola avanti al 52′, poi il rigore di Dusan Vlahovic al 67′ sembra poter chiudere la pratica rossoblù anzitempo. Il Bologna accorcia le distanze solo all’83’ con Aaron Hickey, che fissa il risultato sul 2-3 finale. La Fiorentina di Vincenzo Italiano sale al quinto posto a quota 27 punti, scavalcando anche la Roma (25) battuta ieri dall’Inter (37) seconda. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic rimane proprio al settimo posto con 24 punti, come la Juventus, impegnata stasera contro il Genoa (10) terzultimo. Tra poco in campo per la 16ª giornata di Serie A sia Spezia-Sassuolo sia Venezia-Hellas Verona (ore 15:00).