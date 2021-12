Graziani: «Inter, ecco la differenza da Inzaghi e Conte! Con Calhanoglu…»

Graziani analizza la crescita dell’Inter di Inzaghi, mettendola a paragone con quella di Conte. L’ex attaccante della Nazionale Italiana, ospite di “Sport Mediaset XXL” su Italia 1, si sofferma sul lavoro dell’attuale tecnico nerazzurro e sul ruolo di Calhanoglu

INZAGHI VS. CONTE – La vittoria in casa della Roma di José Mourinho esalta Francesco “Ciccio” Graziani: «L’Inter non si è assolutamente spaventata! Simone Inzaghi ci sta riuscendo con il lavoro. E con la voglia dei calciatori di mettersi in gioco e di tornare a essere protagonisti. Il secondo gol è stato di una bellezza straordinaria. Con la partecipazione del gruppo, di vari giocatori che hanno fatto una cosa veramente bella. Questa è un’Inter che gioca e lavora più sulla parte tecnica e meno su quella fisica, rispetto a quella dell’anno scorso. Mi piaceva moltissimo anche l’altra (quella di Antonio Conte, ndr), ma adesso arriva alla conclusione con trame di gioco. Invece l’altra sembrava ci arrivasse con due giocate tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. E comunque poi ha vinto! Sono contento perché a Inzaghi viene riconosciuto un lavoro quotidiano che sta portando davvero i suoi frutti».

EFFETTO CALHANOGLU – Infine, Ciccio Graziani torna a parlare di Hakan Calhanoglu, che sta determinando molto nell’Inter di Inzaghi: «Tanto! Come avevo già detto (vedi dichiarazioni, ndr), gioca in un modo diverso rispetto al Milan. Fa più la mezzala. A volta si abbassa e fa il metodista al posto di Marcelo Brozovic, che può avanzare. E nelle conclusioni è molto bravo: è intelligente e calcia molto bene. Nello scontro diretto Milan-Napoli, l’Inter sicuramente può uscire avvantaggiata…».