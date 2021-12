Padovan: «All’Inter di Inzaghi viene tutto facile! Ma in Champions League…»

Padovan commenta i progressi dell’Inter di Inzaghi. Il noto giornalista sportivo, ospite a “La Casa dello Sport” su Sky Sport 24, allontana i paragoni tra Inzaghi e Benitez, ma anche tra Inzaghi e Conte. Non manca il pronostico sulla Champions League

IN ITALIA – Tempo di paragoni in casa nerazzurra, Giancarlo Padovan riporta tutti con i piedi a terra: «Rafa Benitez aveva un’eredità più pesante, perché arrivava dal Triplete. Aveva una rosa più forte ma con la pancia piena, perché avevano vinto tutto. Qui ci sono dei giocatori che non hanno vinto o comunque non ancora abbastanza, e alcuni nuovi. E c’è un allenatore che ha vinto ancora poco a rapporto al suo orgoglio, alla sua volontà e alle sue intenzioni. Si vede tanto la mano di Simone Inzaghi, perché l’Inter difende più alta. Fa giocare la squadra con maggiore velocità. Il secondo gol è un concentrato di bellezza: è meraviglioso! Fatto tutto di prima, con una grandissima qualità, intelligenza e lucidità. Il primo no. Non dico che è un caso ma è una dabbenaggine dei giocatori della Roma, che non si mettono sul palo e sbagliano tutti!».

IN EUROPA – Padovan non può sottrarsi al solito paragone con il passato più recente: «L’Inter di Antonio Conte giocava con maggiore intensità, forse. Questa gioca con maggiore brillantezza. L’Inter di Inzaghi è una squadra che ti resta più negli occhi, perché le viene tutto facile». Infine, Padovan dice la sua sul percorso nerazzurro in Champions League: «L’Inter ha il 60% di possibilità di vincere e finire prima nel girone, perché nel Real Madrid non gioca Karim Benzema. Poi il sorteggio è fondamentale. Se agli ottavi trovo il Manchester City, lo stesso Chelsea o il Bayern Monaco, la cosa diventa più complicata…».