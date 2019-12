UFFICIALE – Thiago Motta esonerato dopo l’Inter, il Genoa cambia allenatore

Nicola, come noto da circa ventiquattro ore, è il nuovo allenatore del Genoa. Ora c’è anche l’annuncio ufficiale, con Thiago Motta esonerato dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Inter di una settimana fa. Nei rossoblù arriva anche Perin dalla Juventus (vedi articolo).

INTER-GENOA FATALE – “Il Genoa Cricket and Football Club comunica di avere formalizzato il cambio di conduzione tecnica in prima squadra. L’incarico è stato affidato all’allenatore Davide Nicola, ex giocatore rossoblù negli anni Novanta (centosessantasei presenze in campionato), vincitore di una Coppa Anglo-Italiana allo stadio di Wembley. Davide Nicola ha esercitato da allenatore in cinque club italiani (Udinese, Crotone, Bari, Livorno e Lumezzane) e domenica dirigerà il primo allenamento al Centro Sportivo G. Signorini. La Società ringrazia mister Thiago Motta per la dedizione profusa durante la sua esperienza”.

Fonte: GenoaCFC.it