Dekic in uscita, Pisa in pole position. Inter...

Dekic in uscita, Pisa in pole position. Inter non molla: piano per il futuro

Condividi questo articolo

Dekic rappresenta un talento da tenere d’occhio per l’Inter del futuro. Attualmente, però, è forte la necessità per il portiere di un’esperienza in prestito per trovare continuità. Di seguito le ultime novità sul Pisa e il futuro riportate da “Gianlucadimarzio.com”

FUTURO DA SCRIVERE – Il percorso di Vladan Dekic nel settore giovanile dell’Inter ha convinto, ma ora la Serie B chiama il giovane portiere. Il Pisa rappresenta la possibilità più concreta per il futuro del calciatore, a caccia di esperienza e minuti da mettere in cascina per crescere. L’Inter, però, non ha intenzione di abbandonare il calciatore: continuerà a seguirlo e valutarlo, mantenendo una corsia preferenziale per riportarlo a Milano.