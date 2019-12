Spindel (CEO Flamengo): “Gabigol? Affare complesso”. Inter in attesa

Spindel (CEO Flamengo): “Gabigol? Affare complesso”. Inter in...

Spindel, CEO del Flamengo, ha parlato del futuro di Gabigol ai microfoni di Expediente Futebol. Il dirigente sottolinea le difficoltà nel portare avanti la trattativa con l’Inter, ma i brasiliani non hanno intenzione di mollare. Di seguito le sue dichiarazioni

FUTURO DA DECIDERE – Sono giorni cruciali per il futuro di Gabigol, ma Bruno Spindel non si sbottona sullo stato della trattattiva con l’Inter: «C’è stato un nuovo incontro a Doha e abbiamo fatto dei passi avanti. Si tratta di un affare complesso, con tre parti coinvolte e non è stato concretizzato nulla. Vogliamo confermare la rosa che ha vinto il campionato: faremo tutti gli sforzi possibili. Solo il tempo ci dirà se Gabigol resterà con noi».