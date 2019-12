Radu, posto a rischio al Genoa? C’Ã¨ la data dell’arrivo di Perin! Inter vigile

Radu, posto a rischio al Genoa? C’è la data dell’arrivo di Perin! Inter vigile

Condividi questo articolo

Radu avrà presto un nuovo antagonista per il ruolo di portiere titolare del Genoa. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di “Sky”, Perin è in arrivo dalla Juventus: l’Inter monitora la situazione del romeno

POSTO A RISCHIO? – Ionut Andrei Radu è stabilmente il portiere titolare del Genoa, ma ora il Grifone ha deciso di puntare sul ritorno di Mattia Perin. Dopo una parentesi non felice alla Juventus, l’ex numero 1 rossoblu è pronto a tornare in prestito secco. Già domani il giocatore è atteso a Genova per mettere nero su bianco questo ritorno. Inevitabilmente, l’Inter guarda con attenzione gli sviluppi della situazione del romeno che dovrebbe tornare a Milano al termine della stagione come da accordi.