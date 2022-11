Pelé ricoverato a San Paolo: stato confusionale e condizioni preoccupanti

Pelé è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di San Paolo. L’ex immenso campione brasiliano sta lottando da mesi con vari tumori diagnosticati in diverse parti del corpo. Come sottolinea ESPN, ciò che preoccupa è che le cure chemioterapiche non stiano dando effettiù

CONDIZIONI PREOCCUPANTI – Pelé tiene con il fiato sospeso tutti gli appassionati di calcio e soprattutto il suo Brasile, inteso come Paese ma anche come Nazionale attualmente impegnata ai Mondiali in Qatar. L’immenso campione brasiliano, come riporta ESPN, è stato ricoverato urgentemente all’ospedale di San Paolo dove è arrivato in stato confusionale e con un gonfiore sparso in tutto il corpo. Si apprende inoltre che Pelé ha mostrato un‘insufficienza cardiaca scompensata. Ciò che preoccupa medici e familiari è che le cure chemioterapiche svolte negli ultimi tempi non abbiano dato i risultati sperati. Debilitato, l’ex giocatore fa fatica a nutrirsi.