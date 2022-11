Pochettino: «Lautaro Martinez, col 2-0 all’Arabia Saudita sarebbe finita in goleada»

Questa sera l’Argentina è chiamata a vincere contro la Polonia per proseguire la propria avventura ai Mondiali. Ai microfoni del quotidiano argentino Diario Olé, il tecnico Mauricio Pochettino è tornato sulla gara contro l’Arabia Saudita e sul gol annullato a Lautaro Martinez.

POSSIBILE GOLEADA – Il primo gol ai Mondiali di Lautaro Martinez è stato annullato per un fuorigioco millimetrico. Contro l’Arabia Saudita, per la precisione. Partita di cui è tornato a parlare Mauricio Pochettino: «Ogni competizione richiede cose differenti. Si tratta di contesti diversi e di giocatori che arrivano con diversi stati di forma. Nella partita contro l’Arabia Saudita quante chance ha avuto l’Argentina dopo il gol di Messi? Se quello di Lautaro Martinez, annullato per fuorigioco millimetrico, sarebbe stato il 2-0 la partita sarebbe finita 5, 6 o 7-0».