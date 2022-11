Dumfries, il Tottenham chiede informazioni! Inter e Conte, idee diverse

Dumfries si sta mettendo in mostra con l’Olanda ai Mondiali in Qatar e la Premier League bussa alle porte dell’Inter. L’esterno nerazzurro potrebbe essere il sacrificato d’eccellenza. Sulle sue tracce, oltre al Chelsea, anche il Tottenham di Conte. Ecco quanto rivelato da 90min.com

INTERESSE DOPPIO – Denzel Dumfries potrebbe essere il sacrificato in casa Inter che ha bisogno di vendere uno dei suoi top per questioni di bilancio. L’esterno olandese, che si sta mettendo in mostra ai Mondiali in Qatar, piace molto in Premier League dove già il Chelsea si è messo sulle sue tracce. Secondo le informazioni di 90min.com, anche il Tottenham di Antonio Conte sta pensando a Dumfries e avrebbe già chiesto informazioni all’Inter. L’idea degli Spurs è quella di cedere uno tra Emerson Royal e Matt Doherty a gennaio ed avere subito a disposizione l’esterno nerazzurro. L’idea dell’Inter è invece quella di cederlo a gennaio tenendolo in prestito fino al termine della stagione, afferma 90min.com.