Napoli, Spalletti ne ritrova due in vista dell’Inter ma solo uno in gruppo!

Il Napoli di Spalletti si è ritrovato oggi dopo un periodo di vacanza e ha ripreso gli allenamenti con vista Inter, ovvero prima avversaria alla ripresa del campionato. La squadra partenopea, prima in classifica, ha ritrovato Rrahmani e Kvaratskhelia ma solo uno in gruppo. Poi una gradita sorpresa

RITROVO – Il Napoli di Luciano Spalletti ha ripreso gli allenamenti in vista della ripresa del campionato, ancora lontana. La squadra azzurra, capolista della Serie A, prepara le amichevoli che affronterà a dicembre ma soprattutto la sfida con l’Inter del 4 gennaio. Il gruppo, ritrovatosi stamattina, dopo una prima fase di attivazione in palestra, si è spostata sul campo 1 dove ha svolto lavoro di potenza aerobica, possesso palla e partitella a campo ridotto.

RITORNI E SORPRESE – Spalletti ha ritrovato Rrahmani e Kvaratskhelia, ma solo il secondo ha svolto l’intero lavoro in gruppo mentre il primo ha lavorato a parte. Inoltre, il Napoli ha ricevuto una gradita sorpresa ossia Lorenzo Insigne che tornato in Italia è andato a fare visita ai suoi ex compagni.

Fonte: sscnapoli.it