Milan, da 0-2 a 4-2 col Celtic. La situazione nel girone di Europa League

Il Milan passa dalle stalle alle stelle nella penultima giornata di gironi da Europa League. A San Siro il Celtic va sul doppio vantaggio, poi i rossoneri pareggiano e rimontano.

SBANDATA – Il Milan sbanda malissimo all’inizio della gara contro il Celtic. Al 7′ Tom Rogic sfrutta una scivolata di Rade Krunic per rubare palla, aggirarlo e trafiggere Gianluigi Donnarumma sul primo palo. Al 14′ arriva il raddoppio scozzese, grazie all’inserimento centrale di Odsonne Edouard. Una doccia gelata per il Milan, che presto si ridesta. Al 24′ accorcia Hakan Calhanoglu su punizione dal limite, due minuti dopo Samu Castillejo risolve una bagarre in area trovando il 2-2. Nel secondo tempo, poi, si scatena Jens Petter Hauge, che trova il gol del sorpasso al 50′ dopo un’azione solitaria dalla sinistra. Infine, all’82’ ancora il norvegese serve Brahim Diaz in area, che supera il portiere con un tocco sotto chiudendo il 4-2. Arrivano ottime notizie anche dall’altro campo: anche il Lille vince in rimonta, superando 2-1 lo Sparta Praga. Giovedì prossimo, quindi, contro i cechi, il Milan potrà giocarsi il primo posto nel girone di Europa League.