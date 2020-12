Brozovic, foto di gruppo dopo la vittoria in allenamento

Marcelo Brozovic

Marcelo Brozovic torna a deliziare i tifosi dell’Inter, in campo e non solo. Ecco la foto per festeggiare la vittoria nella partitella odierna in allenamento.

GRUPPO – Marcelo Brozovic è sempre stato uno dei leader carismatici dell’Inter. E adesso che è guarito dal Covid-19, è tornato a a divertirsi coi compagni dentro e fuori dal campo. Al termine della partitella nell’allenamento odierno, mostra la foto della squadra vincitrice.