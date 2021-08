Hakimi KO al debutto: il PSG perde la Supercoppa! A Icardi gol annullato

Debutto ufficiale sfortunato per Hakimi, non solo per i fischi a ogni tocco di palla (vedi articolo). L’ex Inter ha perso il Trophée des Champions, la Supercoppa di Francia, con il Lille che batte 1-0 il PSG. E per Icardi gol annullato.

SCONFITTA ALLA PRIMA – Achraf Hakimi ha cominciato oggi la sua esperienza da ex Inter, e non gli è andata bene. L’esterno marocchino, passato in estate al PSG, era il principale volto nuovo per Mauricio Pochettino nel Trophée des Champions, la Supercoppa di Francia contro il Lille campione della Ligue 1. Non è andata bene per i parigini, KO per 1-0 a Tel Aviv. A un minuto dalla fine del primo tempo decide un eurogol di Xeka, una sassata col destro dal limite imparabile per Keylor Navas. Nella ripresa ci prova il PSG, ma si ferma a un gol annullato a Mauro Icardi per fuorigioco (l’altro ex Inter per il resto invisibile) e a una chance per Georginio Wijnaldum al 90′ fermato da un prodigio di Léo Jardim. Per Hakimi il post-Inter non inizia nel migliore dei modi, anche se non è certo colpa sua se il PSG ha perso.