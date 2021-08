Hakimi ricoperto di fischi in Lille-PSG: motivazione extra calcistica

Si sta giocando in questi istanti la sfida tra Lille e PSG valevole per la Supercoppa di Francia (vedi articolo). Achraf Hakimi, dopo il passaggio ai parigini dall’Inter, è regolarmente in campo. Accoglienza con fischi per lui, ma il motivo è extra calcistico.

FISCHI – Un inizio sicuramente non facile per Achraf Hakimi, che è in campo in questi minuti con il PSG – sua nuova squadra – contro il Lille. Partita con in palio la Supercoppa di Francia. Per l’esterno marocchino ex Inter sono già tantissimi i fischi dagli spalti, ma non dai suoi nuovi tifosi. E non per motivazioni calcistiche. La ragione è presto spiegata: la sfida si sta giocando al Bloomfield Stadium di Tel Aviv e i presenti non hanno dimenticato un tweet del giocatore di qualche mese fa in sostegno della Palestina. Nulla a che vedere con il calcio e le immense qualità del giocatore.