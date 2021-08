Dumfries, dal PSV porta (a ora) chiusa: «L’Inter lo vuole, ma non possibile»

Dumfries è in uscita dal PSV Eindhoven, visto che non si è nemmeno presentato agli allenamenti del club (vedi articolo). Tuttavia dall’interno della società olandese si prova a tenere duro rispetto all’interesse di Everton e Inter.

IN USCITA – Denzel Dumfries si doveva unire in questi giorni al PSV Eindhoven, ma non l’ha fatto e questo apre a tanti scenari di mercato. Non solo per la sua volontà, che appare chiara, ma anche per il fatto che è in scadenza fra undici mesi e gli olandesi devono venderlo ora per non rischiare di perderlo a parametro zero. Tuttavia, per il momento, dal PSV Eindhoven si prova a fare muro. Rik Elfrink, giornalista nonché osservatore della società, durante la trasmissione De Oranjezomer ha detto: «Inter ed Everton da tempo vogliono prenderlo, ma questo non è possibile per diversi motivi. Non ci sono problemi con lui, solo per il momento non parteciperà alle partite. Potrà andare via per una cifra tra quindici e venti milioni». La sensazione è che per Dumfries il PSV Eindhoven stia solo provando ad alzare il prezzo, quindi bisogna solo attendere.

Fonte: VoetbalPrimeur.nl