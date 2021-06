Gravina: «Italia, talenti importanti! I club devono valorizzare e dare fiducia»

Gravina, dopo aver giustamente elogiato l’Italia di Mancini (vedi articolo), parla dell’importanza di investire sui giovani. Di seguito le dichiarazioni del presidente della FIGC, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”

SVOLTA GIOVANI – Gabriele Gravina, partendo dalle belle prestazioni dell’Italia targata Roberto Mancini, sottolinea l’importanza di puntare sui giovani per l’intero sistema calcio italiano: «Penso che siamo sulla strada giusta, l’Italia ha dei talenti importanti. Io penso che bisogna valorizzarli e dar loro fiducia, affinché i nostri club possano trarre da questa nostra esperienza un esempio e una dimostrazione del fatto che l’investimento sui giovani sia una modalità per portare a casa un asset importante, che permetta di dare una svolta non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico».