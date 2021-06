Calhanoglu-Inter sorpresa, ma solo a metà. Politica nerazzurra coerente

Calhanoglu è la sorpresa delle ultime ore: il turco infatti andrà all’Inter, con tanto di conferma del diretto interessato (vedi articolo). Il centrocampista lascia il Milan, con il quale non è stato raggiunto l’accordo economico (QUI le parole di Scaroni), aggiungendosi ai tanti nomi che negli anni sono passati da una parte all’altra del Naviglio. Sarà la scelta giusta?

OCCASIONE – Hakan Calhanoglu la prossima stagione giocherà con l’Inter Campione d’Italia in carica. Il turco lascia il Milan a parametro zero, con il quale non ha trovato l’accordo economico. Il club nerazzurro, consapevole che i rossoneri non avrebbero mai rilanciato, ha approfittato dell’occasione anche perché per Christian Eriksen servirà del tempo. In casa nerazzurra, com’è noto, il mercato in entrata sarà legato a qualche cessione eccellente e appunto alle opportunità di mercato. Simone Inzaghi ha spinto molto per avere Calhanoglu, giocatore che potrebbe rientrare nelle sue corde. Poi, se sarà o no la scelta giusta, lo dirà solo il campo ma la politica societaria dell’Inter – così come quella del Milan -, è abbastanza chiara e coerente. Calhanoglu lascia il Milan dopo un’ottima stagione, nella quale si è contraddistinto per assist e occasioni create. Non ha brillato invece a Euro 2020 con la maglia della sua Turchia. Domani sono in programma le visite mediche con l’Inter, poi la firma e l’inizio della sua seconda avventura milanese.