Macedonia-Olanda, de Boer a caccia della vittoria con de Vrij dal 1′

Macedonia-Olanda è la sfida che andrà in scena oggi alle ore 18.00, valida per la terza e ultima giornata del Girone C di Euro 2020. De Vrij scende in campo dal 1′ accanto a de Ligt. Di seguito le formazioni ufficiali

MACEDONIA – Dimitrievski; Ristowski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardi, Ademi; Trickvoski, Elmas, Trajkovski; Pandev (C).

OLANDA – Stekelenburg; Dumfries, de Vrij, de Ligt, Blind, Van Aanholt; de Jong, Wijnaldum (C), Gravenberch, Depay, Malen.