Gattuso allontana Mertens dall’Inter: “Pochi come lui, spero rinnovi”

Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Napoli. I partenopei non hanno ancora sciolto il nodo di alcuni giocatori in scadenza di contratto tra i quali Dries Mertens, accostato più volte all’Inter per la prossima stagione. Il tecnico del Napoli si augura un rinnovo suo e degli altri giocatori in bilico

MI AUGURO IL RINNOVO – Gattuso vuole pensare solo al lavoro coi giocatori sul campo, ma si augura che il “caso rinnovi” si risolva in fretta e positivamente per il Napoli: «La mattina entro alle otto e mezza e vado via alle otto di sera. La priorità è il campo, far stare sul pezzo i ragazzi, parlare e ascoltare. Dopo la partita di domani i ragazzi avranno 6 giorni di riposo, poi parleremo con presidente e direttori. Questa squadra deve fare poco, i giocatori ci sono, sono giocatori forti e penso e spero con tutto il cuore che i nostri giocatori firmeranno il rinnovo perché più forti di questi qua in giro ce ne sono pochi».