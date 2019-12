Giuseppe Rossi: “Lukaku, ansia al Manchester United. Pare abbia 40 anni”

Intervistato ai microfoni del “Corriere della Sera”, Giuseppe Rossi, attaccante svincolato, ha parlato del centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku, ai tempi del Manchester United

PAROLE – Giuseppe Rossi, attaccante in cerca di squadra a causa dei numerosi problemi fisici che ne hanno condizionato la carriera, ha parlato del centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku. Il giocatore italiano ha infatti conosciuto il belga nel periodo in cui si è allenato con il Manchester United. Queste le sue parole: «(Lukaku, ndr) fu una delle prime persone che venne a salutarmi. Parla italiano, abbiamo chiacchierato molto. Per quello che ha fatto in Nazionale e nei club sembra che abbia 40 anni, invece ne ha 26. E può ancora crescere moltissimo. Aveva l’ansia di dimostrare di essere lui il vero 9 della squadra, non Rashford».