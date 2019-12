Ravezzani torna su Pairetto per Inter-Genoa: “Provocazione gratuita”

Condividi questo articolo

Ravezzani, due giorni fa, ha fortemente criticato la designazione di Pairetto per Inter-Genoa (QUI per leggere). Il direttore di “Mediapason”, attraverso il proprio account Twitter, è tornato sulla questione

DECISIONE DISCUSSA – “Per chi finge di non aver capito o proprio non ci arriva: designare un arbitro fratello del dirigente della squadra rivale per la lotta allo Scudetto (Juventus, ndr) è un errore, comunque dirigerà l’incontro. E alla squadra rivale parrà una provocazione gratuita. Vale anche a parti invertite“. Di seguito il tweet di Fabio Ravezzani, che approfondisce la sua posizione in merito alla designazione dell’arbitro Luca Pairetto per Inter-Genoa di oggi a San Siro.