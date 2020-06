Gasperini: “Valencia? Polemica molto offensiva! Ho rispettato i protocolli”

Condividi questo articolo

Gasperini replica alle accuse del Valencia dopo le sue dichiarazioni sull’aver contratto il Coronavirus (vedi articolo). Il tecnico dell’Atalanta – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” – respinge la polemica e parla della ripresa del campionato. Di seguito le sue dichiarazioni

POLEMICA – Gian Piero Gasperini non ci sta e replica alle accuse del Valencia: «È una polemica veramente molto offensiva: so di aver rispettato i protocolli, sono stato in quarantena come tutti. Non ho fatto i tamponi, quando a maggio abbiamo fatto i sierologici ho scoperto di aver contratto il virus. È stato un periodo in cui ho avuto dei malesseri, ma non ho mai avuto febbre o problemi polmonari di alcun tipo. Quando sono partito da Bergamo stavo bene, ho avuto qualche problema la sera e il giorno dopo, suppongo sia stato quello il periodo. Però la polemica è offensiva e brutta».

NUOVO INIZIO – Gasperini si proietta poi verso la ripresa del campionato: «Non so come starà la concorrenza, ma per noi gli stimoli saranno molto forti. Fin qui è stata una stagione entusiasmante spezzata da una tragedia mondiale che ha riguardato tutti. Abbiamo subito questo momento storico, come tutti. In tutto il mondo. Ed è per questo motivo che certe polemiche fanno ancora più male».