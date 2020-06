Werner, Liverpool molla la pista! Inter ne approfitta? No, c’è un altro club!

Condividi questo articolo

Timo Werner si allontana non solo dall’Inter ma anche dal Liverpool (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, i Reds avrebbero mollato l’attaccante del Lipsia sul quale ora è piombato il Chelsea. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

LONTANO – Timo Werner si allontana dall’Inter ma anche dal Liverpool: “Il Liverpool è sempre stato la prima scelta di Timo Werner. Il suo sogno è di giocare ad Anfield ma ha parlato più volte in privato con Jurgen Klöpp che lo stima molto, il Liverpool in realtà non ha mai presentato un’offerta ufficiale per comprarlo. Ha sempre chiesto tempo al Lipsia, non ha mai fatto fin qui offerte per pagare la clausola da poco meno di 60 milioni”. ⠀

NEW ENTRY – “Timo pochi giorni fa ha informato i suoi agenti che avrebbe preso in considerazione altre offerte (solo da club inglesi, l’Inter non lo ha mai trattato) solo se il Liverpool lo avesse ‘mollato’. E adesso entra in campo il Chelsea con un’offerta ufficiale per prendere Werner subito: Frank Lampard lo vuole e se il Liverpool non dovesse pareggiare l’offerta o pagare la clausola nelle prossime ore, Werner discuterà col Chelsea il contratto già sul tavolo fino al 2025″.