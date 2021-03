Fiorentina, ribaltone sulla panchina: Prandelli si dimette, torna Iachini!

La Fiorentina cambia per non cambiare. A sorpresa, Prandelli ha rassegnato le dimissioni. Come riportato da “Sky Sport”, l’eredità sulla panchina viola sarà ripresa da Iachini

DIETROFRONT VIOLA – Termina anzitempo il Prandelli-bis a Firenze. In mattinata l’allenatore Cesare Prandelli si è dimesso. Al suo posto tornerà Beppe Iachini, esonerato il 9 novembre 2020. Nei prossimi minuti si attendono aggiornamenti direttamente dalla Fiorentina attraverso un comunicato stampa ufficiale.