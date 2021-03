Italia, Mancini aspetta i 3 interisti! Ma dall’Inter ne arriveranno addirittura 4

L’Italia agli italiani e agli interisti. Mancini ha chiesto a gran voce e otterrà i convocati dell’Inter. Come riportato da “Sky Sport”, da Appiano Gentile è diretto a Coverciano anche un quarto “convocato”

ITALIA NERAZZURRA – Nulla da fare per l’Inter (vedi articolo), che dovrà lasciar partire gli azzurri convocati dal CT Roberto Mancini. Di conseguenza, dopo gli stranieri, anche Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi si apprestano a lasciare Appiano Gentile. Anche se, almeno loro, resteranno in Italia in questi primi giorni di ritiro. Tra Coverciano e Parma. Oggi ennesimo giro di tamponi per tutti gli interisti e, se i tre italiani sono negativi al Covid-19, domani si uniranno al resto del gruppo azzurro. Ma il CT Mancini aspetta in ritiro anche Lele Oriali, che domani seguirà i tre giocatori nerazzurri e farà parte della spedizione azzurra. A differenza di quanto ipotizzato qualche giorno fa, il doppio ruolo di Oriali tra l’Inter e la Nazionale Italiana prosegue senza particolari restrizioni.