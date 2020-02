Fiorentina-Atalanta: Chiesa illude. Zapata-Malinovskyi: 1-2 in rimonta

Fiorentina-Atalanta è appena terminata con il punteggio di 1-2. Gli uomini di Gasperini sono riusciti a conquistare tre punti fondamentali per la corsa Champions, dopo la sconfitta della Roma di ieri sera. Chiesa apre le marcature, poi Zapata e Malinovskyi ribaltano: riviviamo le fasi salienti della partita

VITTORIA IN RIMONTA – Fiorentina-Atalanta è stata una partita abbastanza equilibrata, ma il secondo tempo degli ospiti ha fatto la differenza. I toscani si portano in vantaggio al 32esimo con il gol di Federico Chiesa, seguito dall’Inter per l’estate. Gli ospiti, però, reagiscono alla grande nella ripresa: Duvan Zapata pareggia, poi arriva la rete decisiva di Ruslan Malinovskyi con evidente errore di Dragowski. Con questa vittoria per 1-2, l’Atalanta sale a 42 punti in classifica ed è quarta, a +3 dalla Roma e a -9 dall’Inter.