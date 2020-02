D’Aversa: “Lazio da primi posti. Giocatori all’altezza di Inter e Juventus”

D’Aversa ha parlato della sfida che attende il suo Parma contro la Lazio. L’allenatore sottolinea la qualità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, all’altezza di Inter e Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa, riportate dal sito ufficiale del Parma



VERSO LA PARTITTA – Roberto D’Aversa esprime grande rispetto per la stagione dei biancocelesti: «La Lazio è molto forte. Ha perso con l’Inter, ma ha fatto bene in quella partita, non meritando di perdere. E’ una squadra, secondo me, che negli undici può competere per le prime posizioni perché è una squadra completa: ha qualità, ha calciatori di struttura e quindi fisicità, nel reparto offensivo possono avere diverse soluzioni. La Lazio è una grandissima squadra, può avere forse difficoltà per competere fino alla fine del campionato per la lunghezza della rosa, ma se si va a ragionare sui singoli calciatori è all’altezza della Juventus e dell’Inter».